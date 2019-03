Cade dal quinto piano in Polonia: muore giovane pisano

PISA – Salvatore Cipolletti, 24 anni, era originario di Ponsacco ed è morto nei giorni scorsi in Polonia, dove era in vacanza con alcuni amici.

Salvatore è precipitato per circostanze ancora non chiarite dal quinto piano di un appartamento preso in affitto a Varsavia, dove si trovava dal 7 marzo insieme a due amici provenienti anche loro dalla Valdera: la tragedia è accaduta il 9 marzo scorso.

La Polizia di Varsavia indaga sull’episodio: secondo quanto appreso il giovane sarebbe precipitato dal quinto piano del palazzo durante una serata trascorsa insieme ai due amici italiani e ad altri due giovani polacchi.

La salma di Cipolletti non è stata ancora restituita alla famiglia: i parenti del ragazzo sono al momento in Polonia e sono assistiti dall’ambasciata italiana.

Il corpo di Salvatore tornerà in Italia insieme ai parenti solo nei prossimi giorni quando le autorità polacche avranno terminato gli accertamenti scientifici sul corpo del ventiquattrenne.

Foto tratta dal profilo Facebook