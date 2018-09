PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa con l’autoscala e il supporto di una squadra Spello alpinistico fluviale è intervenuta alle ore 2.50 in Lungarno Pacinotti per un soccorso.

Per cause in corso di accertamento un ragazzo 25 anni nato a Barga (LU) è deceduto cadendo dalla spalletta lungo il fiume Arno, la notte scorsa.

Il decesso è stato accertato dal personale del 118 presente sul posto insieme ai Carabinieri.