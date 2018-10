Cade dalle spallette, trasportato in ospedale

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta questa mattina venerdì 12 ottobre alle ore 8.45 in Lungarno Simonelli all’altezza del museo navale per una persona caduta dalle spallette dal fiume Arno.

Per cause in corso di accertamento un extracomunitario è caduto dalla spalletta finendo sul selciato sottostante.

La persona è stata recuperata dai Vigili del fuoco con l’ausilio dell’autoscala è una manovra SAF e consegnata al personale del 118 che l’ha condotta in ospedale.

Sul posto la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell’incidente.