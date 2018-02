Cade dall’impalcatura 39enne saldatore: morto sul colpo

PISA – Tragedia nella notte appena trascorsa, nel cantiere navale Seven Stars, in via Aurelia Sud, nella Darsena Pisana.

Intorno alle 2.30 un lavoratore della MT Metal srl, una ditta che lavora in appalto per l’azienda navale dei Navicelli, è caduto da una impalcatura, da un’altezza di circa 14 metri, ed è deceduto.

La Pubblica Assistenza e della Misericordia di Pisa ha potuto constatare il decesso di Alessandro Colombini, saldatore 39 anni residente a Cascina.

Sul posto la Polizia di Stato con il cantiere che è stato posto sotto sequestro.