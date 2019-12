Cade dopo arrampicata, salvato dai Vigili del Fuoco

VECCHIANO – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa con il supporto della squadra SAF è intervenuto alle ore 14 circa ad Avane nel Comune di Vecchiano loc. Valle dei Porci per un soccorso ad una persona.

Per cause in corso di accertamento un uomo, originario di Castelfiorentino, 58 anni, che stava facendo una arrampicata è caduto riportando alcune ferite.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la vittima in stato di coscienza che è stata trasportata a valle e consegnata al 118 per le

cure del caso.