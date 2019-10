PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa con l’ausilio di personale SAF è intervenuto alle ore 1 in Piazza Minzoni dietro il Giardino Scotto per la caduta di un uomo nello scannafosso adiacente.

Per cause in corso di accertamento il 45enne di Pontedera è caduto dalla spalletta da un’altezza di circa 6 metri.

Il personale con tecniche SAF ha recuperato l’uomo e consegnato al personale del 118 per le cure del caso.