Cade in un dirupo, trasportato al pronto soccorso

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 18.20 circa attivati dal 118 per un soccorso a persona in via delle cassette nel comune di San Giuliano Terme.

Durante una passeggiata in zona impervia una persona di Pontedera di 27 anni è caduta in un dirupo riportando ferite varie.

Per raggiungerlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che dopo averlo posto su una spinale con una particolare barella è stato portato all’attenzione del medico del 118 per poi essere trasportato al pronto soccorso.