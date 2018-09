Cadono alcune porzioni di mura a Cascina

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuta nella giornata di domenica 9 settembre a Cascina in via Lungo le Mura a seguito della caduta di alcune porzioni di cornicione sulla pubblica via.

Dalle verifiche effettuate è stata riscontrata la presenza di numerosi parti pericolanti che in buona parte sono state rimosse e che comunque si rendono necessario ulteriori interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza della facciata.

Tenuto conto delle dimensioni della strada la stessa è stata chiusa al transito veicolare e pedonale.

Sul posto personale della Protezione civile del Comune di Pisa e carabinieri di Cascina.