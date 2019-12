PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 15.30 in via Aurelia Sud Comune di Pisa per una verifica sul cavalcavia dell’autostrada a seguito di caduta di alcuni calcinacci sulla sottostante via Aurelia stessa.

Gli esiti della verifica non hanno evidenziato problemi di natura strutturale ma solo di manutenzione ordinaria.

La squadra ha rimosso le parti pericolanti.

Sul posto Polizia Stradale, Carabinieri Polizia Municipale e tecnici della società autostradale.