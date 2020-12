Calci, accese le luminarie di Natale

CALCI – Piazza Garibaldi, via Roma, la rotatoria de La Gabella e gli ingressi degli abitati più popolosi del paese. Si sono accese martedì 8 dicembre, come da tradizione, le luminarie natalize nel Comune di Calci.

Luci dorate dominano l’addobbo di via Roma costituito da filamenti a cascata intervallati da alcune stelle e, immancabile, il grande albero ecologico in Piazza del Comune, illuminato da centinaia di lucine bianche. Gli stessi colori che campeggiano sulla rotatoria de La Gabella.

A Calci l’amministrazione comunale ogni anno appone un’illuminazione natalizia in aree pubbliche per tutta la durata delle festività, dall’8 Dicembre fino a dopo Befana. Un modo per lanciare un messaggio augurale, certo, ma anche uno stimolo per cittadini e commercianti affinché, anch’essi, contribuiscano a colorare il Natale nelle case e negozi calcesani. Uno stimolo che ogni anno viene accolto con partecipazione ed entusiasmo in tutte le zone del paese.

“Un’illuminazione sobria e simbolica alla quale non abbiamo voluto rinunciare in questo anno così buio – commenta la Giunta comunale -. Agli aiuti concreti stanziati per affrontare le difficoltà economiche scaturite dalla perdurante emergenza sanitaria, il Comune ha voluto affiancare il consueto messaggio augurale che si lega alla posa dell’illuminazione natalizia con l’auspicio di poter guardare al nuovo anno con speranza e rinnovata fiducia“.