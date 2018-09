Calci, finanziamento per le attività educative rivolte ai bambini fino a tre anni

CALCI – La Regione Toscana, per sostenere e promuovere nel territorio l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), ed incentivare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, ha pubblicato un avviso per la distribuzione di specifiche risorse della Comunità Europea per l’anno educativo 2018/2019.

Il Comune di Calci, partecipando alla selezione regionale, ha ottenuto un finanziamento di circa 11.200,00 euro, a copertura delle spese sostenute nell’ambito delle attività educative rivolte ai bambini da 0 a 3 anni.

In particolare le risorse verranno utilizzate per la gestione indiretta del nido comunale “Il Linchetto”, affidato in concessione ad Infanzia Servizi srl; il nido, aperto dal 2013, può accogliere fino a 57 bambini dall’età di 3 mesi, da settembre a giugno. Nell’ambito del sistema educativo, questa Amministrazione promuove e realizza opportunità e contesti di crescita per bambini, riconoscendo l’educazione e la formazione valori collettivi, sostenendo la costituzione di un sistema educativo volto a riconoscere i bambini protagonisti della loro crescita. Al nido “Il Linchetto” realizzare tale finalità implica anche la stretta collaborazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo del servizio, portatrici di propri valori, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno del servizio medesimo.

Queste risorse hanno peraltro permesso di mantenere invariate le rette per i residenti anche per il prossimo a.e. 2018/2019.

Investire nella prima infanzia rappresenta per il nostro Comune un’area di attenzione particolarmente importante, in linea con quanto sostenuto sia dalla Regione che dalla Raccomandazione della Commissione Europea (2013/112/UE), al fine di assicurare da un lato le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini, dall’altro le condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro.