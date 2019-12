Calci, incontro pubblico per prevenire le truffe

CALCI – Prevenire le truffe, dare indicazioni alla parte più fragile della cittadinanza e fornire semplici accorgimenti e dritte utili ad evitare raggiri di qualsiasi sorta.

Sono i temi al centro dell’incontro pubblico organizzato dal Comune di Calci, con la Stazione dei Carabinieri di Calci, la Polizia Municipale e le volontarie del Cif, centro italiano femminile di Calci, che animano il Centro Anziani del Giovedì pomeriggio.

L’iniziativa, in programma domani, giovedì 12 dicembre alle ore 16.30 all’oratorio di via dei Nocetti, vedrà la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Calci, il Maresciallo Massimiliano Parducci e del Comandante della Polizia Municipale di Calci, Renato Sarno.

“Un incontro rivolto in particolar modo ai nostri anziani ma aperto a tutta la comunità – interviene l’assessore al sociale Valentina Ricotta – e volto a fornire strumenti informativi, suggerimenti pratici o recapiti telefonici cui fare riferimento in caso di bisogno”.

“Non si tratta del primo incontro che organizziamo e non sarà certo l’ultimo. Nel nostro programma di mandato abbiamo previsto espressamente queste iniziative e di continuare ad investire sul sistema di videosorveglianza. È il nostro contributo concreto per la qualità di vita e la sicurezza dei nostri cittadini. Ringrazio Carabinieri e Polizia Municipale per aver accettato la nostra proposta di promuovere l’iniziativa e per le azioni sinergiche che abbiamo già avviato sempre in tema si sicurezza, videosorveglianza e controlli” conclude il Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti.