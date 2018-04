Calci e la Valgraziosa ripartono dal nuovo direttivo Confcommercio

PISA – Si è costituito ufficialmente il nuovo direttivo di Confcommercio Calci. Turismo, viabilità, eventi, accoglienza, sono questi alcuni dei temi al centro degli interessi degli imprenditori calcesani costituenti il nuovo direttivo con Alessandro Consani (La Bottega dei Sapori), Andrea Baldoni (Diemme Caffè), Carlo Antonelli (Bar Le Gemelle), Leonardo Pescioli (Casa In Arreda), Luca Rossi (Pozzo di San Vito) Nicola Rossi (Alimentari Castelmaggiore).

“Il raggio d’azione del nuovo direttivo di Calci, aperto al contributo di tutti i commercianti di buona volontà che vorranno partecipare, è ampio e condivisibile” – spiega il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli al termine dell’assemblea: “chiara è l’indicazione di rilanciare il tessuto commerciale di Calci e della Valgraziosa, a partire dalla valorizzazione turistica che non può limitarsi alla sola Certosa di Calci, e che per essere efficace richiede una messa a sistema dell’accoglienza in grado di gratificare la vocazione e il lavoro dei diversi soggetti sul territorio: imprenditori turistici, attività commerciali, amministrazione comunale, associazioni del territorio. Un rilancio che non può prescindere dall’individuazione di un piano dei parcheggi equilibrato e condiviso, dal superamento delle ormai annose criticità di via Roma e da un piano degli eventi strutturato e attrattivo, solo per dirne alcuni dei più importanti”.

“Il prossimo passo” – conclude il direttore di ConfcommercioPisa – “sarà quello di elaborare insieme al Direttivo un dossier da presentare al sindaco, e di procedere punto punto alla sua progressiva realizzazione”.