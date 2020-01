Calci. Presentazione programma comunale impianti di telefonia mobile ed esito monitoraggi campi elettromagnetici

CALCI – Impianti di telefonia mobile ed esito monitoraggi campi elettromagnetici: un incontro per sensibilizzare i cittadini e a tutela della salute pubblica, giovedì 16 gennaio alle ore 21 in Sala Consiliare.

Fin dal 2015, il Comune di Calci si è dotato del “Programma comunale degli impianti di telefonia mobile”, uno strumento che garantisce nel rispetto delle normative vigenti, la “copertura del servizio sul territorio” e, soprattutto, la “minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

L’Amministrazione comunale, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento degli impianti ed allo scopo di fornire corrette informazioni alla popolazione su materie sensibili per la salute pubblica, promuove un’ Presentazione programma comunale impianti di telefonia mobile ed esito monitoraggi campi elettromagnetici un assemblea pubblica in vista dell’approvazione in Consiglio Comunale.

Durante l’incontro saranno presentati e discussi i contenuti del programma ed i dati dei rilievi effettuati negli anni scorsi . Saranno presenti i tecnici di Polab Elettromagnetismo Ambientale “Polab Srl”, estensori del Programma per conto dell’Amministrazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.