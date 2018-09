Calci On The Rock in Piazza Garibaldi

PISA – Per il secondo anno consecutivo torna il Calci On The Rock, la manifestazione musicale a cura di Punto Radio ospitata all’interno dell’ampio programma del #Calcisocial (tre giorni di eventi, conferenze e manifestazioni promosse dal Comune di Calci e dedicate al mondo dello sport, del volontariato e dell’associazionismo)..

Sabato 8 settembre, ad ingresso gratuito, dalle 18.30 fino a notte, il palco montato in Piazza Garibaldi a Calci ospiterà diversi protagonisti della scena musicale pisana.

Apertura affidata a Ico & i Casi Umani, progetto nato nel 2016, formato da Ico Gattai (chitarra e voce), Davide Barbafiera (macchine elettroniche) e Tommaso Tanzini (basso e synth). Uno show fatto di pezzi brevi, talvolta furiosi, e sketch più o meno improvvisati. Un live anomalo, a base di verace energia rock e introspezione caustica. Effetto comico garantito.

Intorno alle 19.30 spazio alla chitarra e alla voce di Totino Setzi, cantautore conosciuto per le proprie performance sempre a metà tra disagio e nonsense, condite da smorfie strampalate e ruvidi chitarrismi. Dopo un lungo percorso fra musiche di ogni genere, Totino Setzi distilla un approccio musicale selvatico e scanzonato tra proto-punk e post-folk.

Alle 20.25 breve performance del giovanissimo Andrea Garzella (2001), tirreniese in attività già dall’età di 5 anni, sul palco del Calci On The Rock con due brani del suo prossimo album: “Un’estate CIAF” e “Passato presente e futuro”.

Per l’ora di cena (20.30 circa), tra un panino, un piatto tipico e qualche birra artigianale acquistabile dai furgoncini dello Street Love Festival, appuntamento con il Djset di Rozza & Babi: ai piatti con una selezione mai banale e sempre ricca di sorprese, all’insegna del “divertentismo ma mai qualunquismo“.

Grande chiusura, dalle 22.30 in poi, con i Cirque d’Ess, duo elettronico di recente formazione, composto da Ryo (elettronica, chitarre) e Miriam(voci, oggetti). 45 minuti di spettacolo imperdibile diviso tra synth, wave, ebm, electro punk, shoegaze, triphop, dark, industrial.

LINEUP CALCI ON THE ROCK 2018

18.30 Ico & I Casi Umani

19.30 Totino Setzi

20.25 Andrea Garzella

20.30 Rozza & Babi Dj Set

22.30 Cirque d’Ess