Calcinaia. Ai medici di base e ai pediatri i camici consegnati dal Sindaco Alderigi

CALCINAIA – Nella mattina di Lunedì 4 Maggio il Sindaco del Comune di Calcinaia Cristiano Alderigi, ha fatto visita agli studi dei medici generali di base di Calcinaia e Fornacette. Una “visita interessata” non solo per avere cognizione della situazione attuale sul nostro territorio, ma soprattutto per donare loro due forniture di camici, particolarmente importanti per lavorare in sicurezza in questo delicato frangente in cui è fondamentale non sottovalutare la minaccia ancora legata alla diffusione del virus Covid-19.

Ai 9 medici di base e ai 2 pediatri, il Sindaco Alderigi ha consegnato i camici. Materiale acquistato grazie all’iniziativa “Proteggiamoli!” promossa da sei comuni dell’Unione Valdera (Calcinaia, Bientina, Buti, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia) che ha già portato alla distribuzione di mascherine ad ogni nucleo familiare del nostro territorio e ha avviato una raccolta fondi per dotare l’Ospedale Lotti di Pontedera di strumenti e attrezzature fondamentali per curare i pazienti che risultano ricoverati nel reparto di terapia intensiva.