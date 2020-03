PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Pontedera è intervenuto alle ore 1 di domenica 1 marzo in Via del Tiglio nel Comune di Calcinaia per la caduta di una grossa pianta che ha coinvolto due autovetture in transito.

Il conducente di una delle autovetture è stato trasportato all’ospedale per accertamenti sanitari.