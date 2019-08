PISA – La squadra dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuta in via del Tiglio, incrocio via del campo 9 vecchio, nel comune di calcinaia alle ore 1,15 circa per incidente stradale tra due vetture.

Sul posto i Carabinieri di Buti e il 118. L’intervento è valso all’estricazione della ragazza conducente della Panda rimasta intrappolata tra le lamiere ed alla messa in sicurezza delle vetture, i feriti sono stati trasportati all’ospedale Lotti di Pontedera.