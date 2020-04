Calcinaia, gli esercizi commerciali che vogliono aderire al progetto Buoni Spesa devono avvisare il comune

CALCINAIA – Come comunicato in seguito all’Ordinanza del DPCM n.658, il Comune di Calcinaia ha ricevuto risorse per far fronte all’emergenza alimentare causata dall’epidemia di Covid-19.

A questo proposito, l’amministrazione ha pubblicato un avviso pubblico che è possibile scaricare alla notizia che si trova sul sito istituzionale riferito a tutti gli esercizi commerciali del nostro territorio che sono disponibili ad emettere e/o accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Calcinaia per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, da parte di nuclei familiari in difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



Tutte le attività commerciali sia afferenti alla cosiddetta “grande distribuzione” che iscrivibili nella categoria dei “piccoli esercizi di vendita al dettaglio che intendono aderire a questa iniziativa non devono fare altro

che compilare l’apposita domanda che si trova sul sito del Comune e inviarla in carta semplice, debitamente sottoscritta all’indirizzo mail servizi.sociali@comune.calcinaia.pi.itentro il giorno 03.04.2020

alle ore 12,00. Nell’Avviso Pubblico maggiori informazioni anche sui buoni spesa e sulla disciplina di utilizzo degli stessi.