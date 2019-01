Calcinaia, incendio di una canna fumaria: evacuate cinque persone

PISA – Personale dei VVF dei distaccamenti di Cascina e Pontedera sono intervenuti mercoledi 16 gennaio alle ore 21.45 nel comune di Calcinaia in Via Dei Gelsi per l’incendio di una canna fumaria.

A seguito di surriscaldamento della canna fumaria di una stufa pellet, posta all’interno di una villetta bifamiliare costituita da tre piani fuori terra, si è scaturito l’incendio di materiale combustibile accatastato nel sottotetto.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato reso particolarmente difficoltoso a causa del denso fumo che si è sviluppato. Il forte calore ha interessato parte del laterizio facente parte del tetto.

A titolo precauzionale i cinque occupanti l’immobile hanno trovato sistemazione per la notte da parenti e amici. L’intervento è stato ultimato intorno alle 2.30.

Non ci sono stati danni a persone.