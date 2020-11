CALCINAIA – I Vigili del Fuoco di Cascina con autoscala di Pisa sono intervenuti alle 15 di lunedì 9 novembre in via Ricasoli a Calcinaia per incendio di un’abitazione.

L’incendio sembrerebbe partito da un locale di pertinenza adibito a deposito, per poi portarsi all’interno dell’abitazione, risultata fortunatamente vuota al momento del sinistro. L’appartamento è stato reso temporaneamente inagibile.