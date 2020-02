CALCINAIA – Personale dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa con Aps e Autoscala è intervenuto alle ore 15 a Calcinaia in via Vittorio Veneto per l’incendio di un locale adibito a lavanderia di un piccolo condominio di 2 piani.

A causa del denso fumo l’immobile è stato evacuato precauzionalmente.