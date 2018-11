A Calcinaia la sesta edizione dello Smallmovie Festival

CALCINAIA – Al via la sesta edizione dello Smallmovie Festival, concorso Internazionale di cortometraggi, in programma il 17 novembre a Calcinaia.

Con un successo crescente di anno in anno, testimoniato dalle oltre 200 opere pervenute da ogni parte del mondo, torna il concorso internazionale di cortometraggi Smallmovie Festival, organizzato dall’associazione culturale Metrovideo, in collaborazione con il Comune di Calcinaia (PI), destinato ai cortometraggi del genere fiction ed animazione provenienti da tutto il Mondo.

“Lo Smallmovie Festival – dice Francesco Picone, Presidente dell’Associazione Culturale Metrovideo – è nato con il preciso intento di dare la possibilità a giovani registi di avere a disposizione una vetrina di carattere internazionale per presentare le loro opere e confrontarsi con altri artisti. Una rassegna appassionante e coinvolgente che nel corso degli anni ha richiamato artisti e registi da tutto il mondo”.

L’attesa terminerà sabato 17 novembre, con la visione dei 13 corti in gara, introdotti dagli autori, che prenderà il via dalle ore 16 per concludersi in serata con una grande premiazione.

L’appuntamento è previsto presso la sala Don Angelo Orsini, trasformata per l’occasione in un vero e proprio cinema, in Piazza Indipendenza n.7, a Calcinaia.

La manifestazione sarà condotta dal giornalista Giacomo Lucarini.

Si conferma una giuria d’eccezione, composta da esperti del settore, a cui spetterà l’arduo compito di stabilire i vincitori. Tra gli ospiti di questa edizione ricordiamo: Paolo Benvenuti, affermato regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, Gianluca Pelleschi, redattore storico della rivista di critica cinematografica Gli Spietati, Rael Montecucco, critico cinematografico, cofondatore del sito Glisbandati.com, Laura Martini, giornalista, collaboratrice del quotidiano La Nazione.

Riconoscimenti speciali ed interessanti premi di valore economico per i vincitori delle due categorie in gara, aperte a cortometraggi della sezione Short e la sezione Under 35.

La realizzazione dello Smallmovie Festival, ad ingresso libero e gratuito, è stato possibile grazie al consolidato sostegno del Comune di Calcinaia ed al contributo della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo.

Per info: smallmoviefest@gmail.com