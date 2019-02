Calcio a 5 femminile, l’Ottica Conti torna al successo

PISA – L’Ottica Conti Cus Pisa rialza la testa. Dopo la sconfitta nel secondo turno del girone di ritorno contro Fornacette, le pisane si impongono sull’Atlante Grosseto per 3-0 con una tenace prestazione in cui grinta e tecnica sono risultate decisive per le cussine. Il match, valido per il campionato di serie C, si sblocca nei primi minuti di gioco con Roherer che trasforma in rete un rigore procurato da Da San Biagio.

Il vantaggio del Cherubino innesca la reazione delle grossetane che però trovano una sempre attenta Chirico a difesa della porta. In apertura di secondo tempo le cussine raddoppiano con Coda. L’Atlante prova a tornare in partita, ma Chirico si esibisce in un paio di parate, aiutata anche dalla traversa, risultate decisive. A pochi minuti dal termine Biagioni, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fissa il risultato sul definitivo 3-0. Prestazione convincente da parte delle gialloblù che guadagnano tre punti fondamentali in ottica playoff, salendo al sesto posto in classifica con 24 punti. Oltre al campionato di serie C, l’Ottica Conti Cus Pisa è impegnata con due squadre anche nel campionato amatoriale Csi. Presso gli impianti sportivi del Cus in via Chiarugi sono inoltre attivi due corsi di calcio femminile (livello principiante ed avanzato).

La formazione del Cus Pisa serie C: Rohrer, Piludu, Russo, Da San Biagio, Chirico, De Maria, Landolfo, Sergiampietri, Coda, Cini, Salerno, Biagioni.

Dirigenti e allenatori: Mazzei, Figliucci, La Rocca.