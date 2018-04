Calcio a 5 femminile, Ottica Conti Cus Pisa vince all’ultima giornata e conquista i play-off

PISA – Nell’ultima giornata della regular season l’Ottica Conti Cus Pisa un’importante vittoria con la quale si aggiudica un posto fra le grandi conquistando i play-off e centrando così l’obiettivo stagionale.

Per la formazione pisana questo girone Play round è stato caratterizzato da alti e bassi: dopo la prima vittoria contro il Futsal Florentia, i due pareggi contro Poggibonsi e San Giovanni e la sconfitta contro il cf Florentia, sono arrivate due vittorie decisive contro Montecalvoli e Marsiliana, che hanno permesso l’accesso alla fase successiva.

É stata davvero una partita magica quella disputata tra la squadra cussina e l’ottima Marsiliana, formazione incontrata già due volte in stagione e mai battuta. Le gialloblù sono scese in campo con la consapevolezza di avere un solo risultato da perseguire, la vittoria, e di dover lottare con tutte le proprie forze per raggiungerlo. Tuttavia la partita inizia in salita per le gialloblù: la pressione si fa sentire e il gioco fatica ad esprimersi, tanto che la prima frazione termina sul 2-0 per la squadra ospite. Nell’intervallo mister Mazzei suona la carica e sveglia le sue giocatrici, sostenute anche dal pubblico delle grandi occasioni: la squadra inizia a macinare gioco e belle azioni, fino ad arrivare alla prima marcatura dopo un ottimo scambio in velocità tra Figliucci e Biagioni. Migliora anche la fase difensiva, poche occasioni per le avversarie ed è ancora la squadra cussina ad andare in goal: una super Da San Biagio di forza e di cuore riesce a strappare il meritato pareggio. Il finale è dei migliori, negli ultimi concitati minuti, con azioni da una parte e dall’altra: è a 30 secondi dalla fine che l’Ottica Conti CUS Pisa sigla il decisivo vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Marchini. Pochi istanti dopo, al triplice fischio finale, c’è spazio per un unico grande abbraccio tra giocatrici, allenatrice e dirigenti tutti.

Tra la gioia per la vittoria sofferta ma fortemente voluta e la consapevolezza che la squadra, giocando come le ultime partite, avrebbe potuto raccogliere più frutti e fare un percorso di ben altro livello in questa stagione, arriva poi l’insperata notizia dagli altri campi: è proprio l’Ottica Conti CUS Pisa che riesce ad accedere ai play-off, tra le squadre che si contendevano il secondo posto nel girone! Ecco allora che la festa generale si fa ancora più grande, per essere riusciti a strappare il pass per la fase successiva all’ultimo secondo ed aver così portato la squadra cussina tra le 8 che si contenderanno l’accesso alla fase finale per la serie A2.

Formazione: Forti Zeudi, Chiara Figliucci, Giulia Cini, Valentina Lorenzini, Biagioni Sara, Janira Maltomini, Giada Salerno, Marchini Grazia, Irene Roehrer , Da San Biagio Anna, Sergiampietri Federica , de Maria Susanna. Allenatore Sara Mazzei, secondo Sergio La Rocca Dirigente Cristina Demi.

In attesa di conoscere la prima avversaria della fase play-off, ovvero la perdente tra San Giusto e Firenze c5, l’Ottica Conti Cus Pisa, Mister Mazzei, i dirigenti e tutte le compagne festeggiano anche per la convocazione ufficiale nella Rappresentativa Toscana delle cussine Anna Da San Biagio, Valentina Lorenzini e Grazia Marchini, che dal 21 Aprile partiranno per l’Umbria per iniziare domenica 22 il loro primo torneo delle regioni.