Calcio Femminile. Il Pisa cade in casa

PISA – Pisa Calcio Femminile ancora sconfitto nella diciannovesima giornata. Le ragazze nerazzurre sempre più ultime in classifica nel girone A del campionato di serie B dopo il turno di sosta, sono state sconfitte in casa dal Molassana Boero per 1-0.

I RISULTATI DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA DEL GIRONE A DI SERIE B

Amicizia Lagaccio-Luserna 1-0

Florentia-Ligorna 2-0

Lavagnese-Torino 3-0

Grifo Perugia-Arezzo 1-2

Lucchese-Juventus Torino 3-2

Novese-Musiello Saluzzo 5-0

Pisa Femminile-Molassana Boero 0-1

LA CLASSIFICA

Florentia punti 48, Arezzo 42, Lavagnese, Novese 37, Femminile Juventus 31, Ligorna 25, Torino, Luserna 24, Amicizia Lagaccio 23, Lucchese 20, Grifo, Molassana 19, Romagnano 18, Musiello Saluzzo 10, Pisa CF 5