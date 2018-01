Calcio Femminile. Pisa sconfitto a Perugia

PISA – Il Pisa Calcio Femminile esce sconfitta sul campo del Grifo Perugia. Finisce 5-1 per le umbre la sfida disputatasi a Perugia e valida per la seconda giornata di ritorno del campionato femminile di serie B girone A.

La rete della bandiera per le nerazzurre l’ha realizzata Alice Sacchi. I punti in classifica rimangono 5. Le nerazzurre restano ultime e inanellano la tredicesima sconfitta in questo campionato di serie B.

Serie B Girone A. I risultati della Seconda giornata di ritorno

Lavagnese CF – ACF Arezzo 0-1

Novese CF – Femminile Juventus 4-0

Lucchese Femminile – Ligorna CF 2-1

C.F. Florentia – Molassana Botero 3-0

Grifo Perugia – Pisa CF 5-1

Romagnano Calcio – San Bernardo Luserna 2-1

Amicizia Lagaccio – Torino CF 1-0

Riposa: Musiello AC Saluzzo

LA CLASSIFICA

C.F. Florentino 42

ACF Arezzo 39

Femminile Juventus Torino, Lavagnese CF, Novese CF 31

Ligorna CF 25

San Bernardo Luserna 24

Torino CF 21

Grifo Perugia(-1) 19

Amicizia Lagaccio, Lucchese Femminile 17

Romagnano Calcio 15

Molassana Botero 13

Musiello AC Saluzzo(-1) 10

Pisa CF 5