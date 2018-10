Calcio nel caos. Tar del Lazio da ragione ai clubs. Rinviati i recuperi in serie C di stasera

PISA – La decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio è arrivata con tre distinte ordinanze cautelari accogliendo la “domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo, per le autorità competenti, di riesame”.

Udienza di merito fissata il 26 marzo. Summit d’urgenza nel pomeriggio in FIGC. Rinviati i recuperi di Serie C

Rinviate le gare di serie C di oggi

Le gare di Serie C in programma quest’oggi (erano in agenda alcuni recuperi) non si giocheranno. Non scenderà in campo la Ternana, così come il Novara e tutte le altre squadre. A deciderlo è la Lega di Serie C che ha diramato questo comunicato: “Preso atto delle ordinanze emesse in data odierna dal TAR LAZIO Sezione prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892S.R.L., TERNANA CALCIO S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A.”.

Fonte: Sky Sport