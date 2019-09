CalciSocial, sport, associazionismo e volontariato a braccetto a Calci

CALCI – Sport, associazionismo e volontariato ma anche prodotti tipici locali, laboratori per bambini, benessere e un concerto live in Piazza Garibaldi. Grande attesa per #CalciSocial, la “due giorni” organizzata dal Comune di Calci con la collaborazione della Consulta delle Associazioni di Calci e dedicata alla musica, allo sport, nonché al mondo dell’associazionismo.

Si comincia sabato 14 settembre alle 9 con la settima edizione della pedalata della legalità, la manifestazione non competitiva in bicicletta allo scopo di sensibilizzare i cittadini sui temi della legalità e della lotta contro tutte le mafie.

Si continua alle 16 nella Sala Consiliare di Palazzo Civico con una conferenza a cura di Luca Giacomelli dal titolo “Lo shiatsu: arte antica per il benessere” che farà il paio con i numerosi laboratori per bambini, stand espositivi, passeggiate all’aria aperta, tour panoramici in jeep, yoga, ginnastica posturale e tante altre discipline che offriranno – in Piazza Garibaldi – una vasta scelta ai partecipanti.

Dalle 18, sempre in Piazza, grande ritorno del Calci On The Rock, la manifestazione musicale a cura di Punto Radio che regalerà musica a 360° fino a notte inoltrata. Apertura affidata al concerto dei Cubi Rossi (quartetto pop rock melodico italiano composto dalla cantante Marina Giusti, la bassista Federica Sutera, il chitarrista Gianluca Leoncini e il batterista Alessandro Leoncini) e a quello dei Two of Spades (trio alternative rock composto dalla cantante Elisabetta Bettini, il chitarrista Enrico Beghini e dal batterista Davide Polverino). Dalle 20 circa, spazio alla ciurma di People For Enjoy e al suo capitano, Simon J. Dalla postazione di Piazza Garibaldi uno show allegro e divertente, per tutta la famiglia, incentrato sulla musica anni ’90 e sulle rubriche scelte di volta in volta dalla crew.

Come ogni anno, il #Calcisocial sarà anche l’occasione per vedere da vicino le società sportive calcesane. Dalle 21.15, subito dopo cena, il paese conoscerà la squadra di pallavolo maschile prossima partecipante al campionato A2 Credem Banca 2019-2020 della Peimar Volley e la B2 femminile della Dirimo Vbc Calci. Alle 22 circa, in Piazza Garibaldi tornerà la musica live, con il concerto dei Piaggio Soul Combination, headliner del Calci On The Rok 2019 e, per la grande chiusura, dalle 23 arriva il Dj Set a cura di People For Enjoy: in console, con una selezione mai banale e sempre ricca di sorprese, Simon J e tutta la sua allegra ciurma.

Domenica 15 settembre appuntamento alle 10.30 di fronte al Comune per prender parte al grande spatiamentum alla scoperta di Calci a cura della Compagnia di Calci, alle 13 sarà la volta del pranzo della Misericordia di Calci in via dei Nocetti, per poi concludere, alle 21, con l’Ego fitness show. “Siamo molto felici di aver realizzato anche quest’anno un altro ricco weekend capace di offrire un programma vasto, gratuito, alla portata di adulti e bambini – commenta il vicesindaco del Comune di Calci, Valentina Ricotta -. Ringrazio fortemente le nostre laboriose associazioni per il loro spiccato e dedito spirito di servizio per il bene della comunità”. Gli fa eco il Sindaco Massimiliano Ghimenti che conclude: “Il tessuto associazionistico è il valore aggiunto del nostro paese e nel Comune troverà sempre un ottimo alleato nonché terreno fertile per mettere a segno eventi come questo che attirano persone da tutta la provincia che continuano a scegliere Calci per la vasta offerta di occasioni culturali, sportive e musicali”

LINEUP CALCI ON THE ROCK 2019

18 Cubi Rossi e Two of Spades

20 People For Enjoy Show

21.15 Presentazione Peimar Volley 2019-2020

22 Piaggio Soul Combination

23 People For Enjoy DJ Set