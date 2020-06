Camaleonte aggrappato al paraurti in superstrada recuperato dai Vigili del Fuoco

PISA – Insolito intervento nella mattinata di sabato 20 giugno per i VVF di Pisa che sono intervenuti presso la superstrada FI-PI-LI in quanto allertati da un automobilista.

Il veicolo proveniente da Bologna, aveva un camaleonte aggrappato al paraurti, il quale é stato recuperato e portato presso la Caserma dei VVF e poi affidato alle cure di un veterinario. Il simpatico animale é apparso in buone condizioni di salute.

L’automobilista si è fermato in una piazzola della FI-PI-LI, poco prima dell’uscita di Lavoria. Qui ha scoperto di avere un camaleonte aggrappato al paraurti. Il soggetto non è stato in grado di fornire elementi utili per capire la provenienza dell’animale e non ha autorizzato la divulgazione dei propri dati.