Cambiamenti CNA: il contest pisano lo vince Seares Srl

PISA – CAMBIAMENTI, è il premio che CNA PISA dedica alle imprese, per finanziare le risorse migliori del paese: le persone e le idee.

Un premio per parlare di futuro, ma già ben radicato nel presente. A Pisa il contest locale che selezionerà i partecipanti alla fase successiva fino all’evento finale si è svolto sabato 19 ottobre presso la Camera di Commercio di Pisa.

Sono ben 4 le imprese selezionate per la fase regionale toscana che a sua volta precede la selezione finale a livello nazionale. A vincere il contest pisano è stata SEARES srl una start up creatrice di un prodotto altamente innovativo di puro stampo green ma che affonda le radici nella maestria dell’indotto della meccanica locale grazie a cui sono stati creati (e poi brevettati) i primi prototipi: un dispositivo che agisce come supporto agli ormeggi delle imbarcazioni che recupera energia dal moto ondoso e produce energia elettrica, aumentando sia la sicurezza che il comfort a bordo.

Alla Seares è stato anche assegnato il premio locale cioè 1000 € di servizi e di consulenze erogate da CNA servizi srl di Pisa.

Al 2 posto ex-aequo si sono piazzate EMOTIONS SRL E ANNA CLOUD PELLETTERIE DIGITALI ed al 3° posto TUSCAN STREET FOOD.

Ma tutti i dieci partecipanti avrebbero meritato di andare avanti nelle selezioni ed in realtà si è trattato di un grande affresco, di una rappresentazione di quanto di buono, di fresco di innovativo nasce sul territorio. Sono dieci le candidature presentate al contest pisano, da cui le 4 selezionate per la fase regionale e poi nazionale. Cambiamenti 2019, giunto alla 4° edizione è il grande concorso nazionale che scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni (dopo il 1° gennaio 2016) che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

CAMBIAMENTI, premio al pensiero innovativo delle neo imprese italiane, verrà assegnato il 28 novembre a Roma ed è ormai rientrato tra gli eventi di spicco dell’universo delle startup, registrando, nelle prime tre edizioni, oltre 2100 imprese candidate, con più di 60 eventi territoriali di premiazione.

“Un’iniziativa che afferma l’attenzione di CNA alla crescita economica del Paese e al fondamentale apporto delle nuove imprese – si legge in una nota della CNA di Pisa – Cambiamenti vuole valorizzare la propensione delle neo piccole imprese italiane all’innovazione e al cambiamento dei processi e delle tipologie di produzione. Il numero delle adesioni, 10 imprese iscritte, testimonia che anche quest’anno il premio riscuoterà l’attenzione dei giovani imprenditori e delle nuove imprese”.

Alla presentazione pisana hanno partecipato anche gli amministratori dei Comuni dove sono ubicate le imprese.

I PREMI. Tante le opportunità per le imprese che, candidandosi al Premio, entreranno a far parte di una vera e propria comunità di startup. Anche dopo le premiazioni territoriali e quella nazionale, potrà godere di possibilità di confronto e un programma di alta formazione dedicato. 20.000€uro, una settimana di vacanza presso una struttura Bluserena, due anni di noleggio a lungo termine di un’auto, oltre alla partecipazione a importanti masterclass realizzate con la collaborazione dei partner di Cambiamenti, sono i principali premi in palio che, insieme ad alcuni servizi e altre opportunità, mette a disposizione CNA con il supporto di Artigiancassa, e una straordinaria rete di partners.

I Premi nel dettaglio. Alla prima selezionata per il contest pisano vanno 1000€ di servizi e consulenze CNA SERVIZI di Pisa.

Alla seconda e terza neo-impresa classificata:

€ 5.000 in denaro o come primo investimento in una campagna di crowdfunding*

€ 2.000 in voucher di servizi e consulenza CNA

2 anni di adesione al sistema CNA e alle sue opportunità

Alla migliore neo-impresa dell’anno:

€ 20.000 in denaro o come primo investimento in campagna di crowdfunding*

€ 2.000 in voucher di servizi e consulenza CNA territoriale più vicina

2 anni di adesione al sistema CNA alle sue opportunità

Una settimana di vacanza presso una struttura 4* Bluserena

2 anni di noleggio a lungo termine di un’auto con KSRent

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2018:

859 IMPRESE CANDIDATE NEL 2018

301COMUNI ITALIANI COINVOLTI

21 EVENTI TERRITORIALI

20 IMPRESE FINALISTE

Programma premio CAMBIAMENTI contest Pisano:

9.45 accoglienza e registrazione

10.00 Introduzione Presidenza Giovani Imprenditori Pisa

10.10 saluti Valter Tamburini Presidente CCIAA Pisa (già avvertito)

10.20 inizio Challenge – pitch di presentazione imprese candidate

12.30 conclusioni Presidenza CNA Pisa

Presidente Polo Navacchio spa Andrea Di Benedetto

12.40 premiazione Imprese vincitrici

aperitivo

Ecco i partecipanti:

EMOTION SRL

WINE SYMPHONY DI LUPI FRANCESCO

COMMUNITY FIRENZE

SLANCIOIMPRESA SRL

SEARES SRL

TUSCANSTREETFOOD

WELL-FARE S.R.L.

MOSCHE BIANCHE

ANNA CLOUD PELLETTERIA DIGITALE SRL

TERRANTICA SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ SRL

La giuria. Della Giuria hanno fatto parte: Andrea di Benedetto presidente regionale CNA e presidente POLO S&T di Navacchio; Francesco Oppedisano presidenza territoriale Cna Pisa; Maria Celeste Pierozzi presidente Giovani CNA Pisa, Chiara Spinelli resp Comunicazione Registro.it

Le dieci start up pisane

EMOTION è una startup innovativa, che si pone l’obiettivo di stravolgere le regole del marketing e della comunicazione. E’ sul mercato con la prima soluzione: l’app Pemcards che rende tangibili e condivisibili le emozioni delle persone trasformandole in reali cartoline postali.

WINE SYMPHONY enoteca e-commerce di vini naturali di piccoli produttori italiani dal grande cuore.

COMMUNITY FIRENZE vuole essere un punto di riferimento dell’artigianato per chi lo fa, per chi lo ama e per chi lo vuole scoprire, attraverso strumenti e servizi che riescono nel presente ad unire il passato con il futuro. Questo si concretizza con la creazione di una rete che, passando per le botteghe degli artigiani, li connette ai cittadini ed ai visitatori di Firenze grazie ai nostri eventi, ai nostri blogger, alle nostre visite guidate e ai nostri social network.

SLANCIOIMPRESA è impostata secondo un nuovo modello di comunità professionale in cui la società oltre a costituire un luogo di incontro fondato sulla logica dell’apprendimento collaborativo e sullo scambio di esperienze, genera un approccio comune e condiviso per portare un aiuto integrato allo sviluppo delle imprese. L’obiettivo è far emergere il patrimonio immateriale di conoscenze e competenze che sono già presenti dentro l’impresa, ma spesso inascoltate e non valorizzate. Ci si avvale sia di SW innovativi sviluppati in proprio che di modelli operativi capaci di far acquisire consapevolezza a tutti i livelli aziendali.

SEARES SRL è una startup innovativa nata nel luglio 2018 per sviluppare e trasformare in un prodotto industriale il concetto rappresentato in un brevetto internazionale, concesso senza riserve sia in EU che negli USA, relativo ad un ammortizzatore idraulico con recupero di energia, detto Seadamp Plus (per la nautica rientra nella categoria dei dispositivi di generazione di energia dalle onde)

TUSCANSTREETFOOD è formata da una flotta di Ape Piaggio 400 customerizzati come piccole cucine viaggianti. Grazie alla selezione di piccoli produttori enogastronomici con l’aiuto dell’Università di Pisa ed alla Cucina in eventi e contesti importanti quali ad esempio il Festival della Robotica, La Certosa di Calci, regate europee Riva del Garda, Borghi storici ad esempio Borgo Stomennano (Monteriggioni).I piatti hanno come partenza i prodotti artigianali delle campagne locali con i quali creano nuove ricette e ricette più tradizionali.

WELL-FARE SRL ha creato COYZY un’app, collegabile a wearable e home devices, utile alla prevenzione e assistenza in caso di gravi eventi che possano colpire l’utente o familiari dello stesso. L’utente può scegliere una sua cerchia di persone da avvisare in caso di bisogno oppure avvisare tutte le persone che si trovano vicino a sè. L’app sarà dotata di Intelligenza Artificiale per predire eventi di vario genere, proprio a scopo preventivo.

MOSCHE BIANCHE Esistono artisti e artigiani che esprimono l’eccellenza della creatività, della tradizione, del know-how e del saper fare italiano, ma che non sono strutturati per affrontare le complicate dinamiche del mercato del lusso internazionale. Dalla volontà di far conoscere le ricchezze della nostra terra sfruttando le nostre competenze professionali nasce Mosche Bianche, il trait-d’union tra l’eccellenza dell’artigianato italiano e le nicchie di mercato del lusso internazionale.

ANNA CLOUD PELLETERIE DIGITALI il brand che offre il servizio più veloce al mondo di personalizzazione borse e accessori 100% Made in Italy mettendo l’eccellenza artigianale toscana a disposizione del mondo intero grazie alla tecnologia. La borsa in vendita su www.annacloud.it è inoltre componibile e interscambiabile in tutte le sue componenti: ogni utente può rimuovere, cambiare e montare componenti nuove in qualsiasi momento sulla borsa. Siamo in fase di valutazione/realizzazione inoltre del primo Virtual Store di moda in Italia, il negozio del futuro.

TERRANTICA contribuisce a mantenere viva e a valorizzare la comunità locale, fa fronte alle necessità di servizi e rende il territorio più attrattivo, attraverso la scoperta dell’ambiente e la messa in rete delle risorse locali. Propone un turismo esperienziale: ambientale, sportivo, culturale ed enogastronomico. La sua attività focalizzata su proposte tradizionali in chiave innovativa. E’ inserita in varie community che le garantiscono reti di collaborazioni e di scambio.