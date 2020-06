Cambio della guardia ai vertici dei Vigili del Fuoco di Pisa: D’Anna va a Livorno, ecco Ciannelli

PISA – Dopo sei anni di permanenza a Pisa, il Comandante Ing. Ugo D’Anna, promosso a Dirigente Superiore, andrà a Livorno al suo posto arriva l’Ing. Nicola Ciannelli attuale Comandante di Arezzo.

Il nuovo Comandante conosce già la realtà pisana in quanto nel 1993 ha prestato il proprio servizio al Comando e successivamente al Comando di Livorno e Firenze per essere promosso a Primo Dirigente nel 2018.

Comandante uscente Ugo D’Anna



Sei anni intensi quelli trascorsi da D’Anna a Pisa nel corso dei quali ha effettuato importanti interventi di manutenzione straordinaria a tutte le sedi di servizio, revisione del parco automezzi e lo sviluppo del campo di addestramento USAR fiore all’occhiello del CNVVF utilizzato per l’ottenimento della Certificazione internazionale INSARAG.

Al Comandante D’Anna va un grosso in bocca al lupo per il prossimo incarico dai cugini livornesi. Un ben arrivato al nuovo comandante per un proficuo lavoro a Pisa