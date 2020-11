Cambio della guardia alla Filarmonica Puccini di Cascina

CASCINA – Nei giorni scorsi la Filarmonica Municipale Giacomo Puccini di Sant’Anna di Cascina ha eletto i componenti del nuovo organo direttivo.

Durante la riunione di insediamento è stato eletto il nuovo presidente Lisa Sgherri, che succede allo storico Presidente Franco Bizzarri. La Filarmonica è lieta di presentare i nuovi consiglieri: Lisa Sgherri, Gabriele Saviozzi, Roberta Maccheroni, Ilaria Novi, Giada Lamberti, Pier Paolo Ricci, Alfredo Galdieri, Adriano Fiorentini, Giulia Landi, Andrea Ciardo e Antonino Maccheroni, congratulandosi e augurando loro un buon lavoro.

La Filarmonica ringrazia i consiglieri uscenti, con un ringraziamento particolare a Franco Bizzarri e Franco Salvini, per aver dato così tanto alla Filarmonica in questi decenni e per la loro disponibilità a continuare a partecipare all’attività della nostra associazione.

La Filarmonica auspica di poter esibirsi presto davanti al proprio pubblico, portando allegria e spensieratezza.