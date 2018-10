Camera di Commercio, pubblicato il bando e la modulistica per aiutare le imprese pisane

PISA – La Camera di Commercio di Pisa, facendo seguito al comunicato stampa in cui annunciava lo stanziamento di fondi per aiutare le imprese colpite dall’incendio che ha devastato il Monte Pisano nei giorni 24-26 settembre, ha pubblicato sul proprio sito internet il bando e la modulistica necessaria per fare domanda di contributo.

Per le imprese dei comuni di Calci e Vicopisano è quindi possibile trasmettere domanda corredata da relativa documentazione, come specificato nel bando, a partire da lunedì 15 ottobre e fino a giovedì 15 novembre 2018.

Saranno concessi contributo a fondo perduto per spese di bonifica, ripristino e riavvio dei siti produttivi, per i dettagli si rinvia al bando allegato.