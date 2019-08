Campagna abbonamenti. Superata quota 5.000 tessere

PISA – Nella giornata odierna la campagna abbonamenti del Pisa Sporting Club ha superato un altro traguardo.

E’ stata infatti superata quota 5mila tessere sottoscritte, un numero altissimo soprattutto in considerazione della capienza ridotta dell’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani. E un numero destinato in ogni caso a salire dal momento che è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso i Pisa Store (via Luig Bianchi e via Cesare Battisti) e presso il Solo Pisa secondo due modalità.

– Associando il titolo digitale alla nuova Pisa S.C. Fidelity Card: si tratta di un supporto generico, nominativo, rilasciato in modalità libera e gratuito se sottoscritto congiuntamente all’abbonamento.

– Associando il titolo digitale su un apposito supporto dotato di codice a barre per la lettura ai tornelli e valido per la sola stagione calcistica 2019-2020.

Vi ricordiamo inoltre le opportunità riservate dalla società a chi deciderà di abbonarsi. Promozioni, lo ricordiamo, valide solo se esercitate contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento

Maglia Celebrativa. Si tratta di una speciale T-Shirt Adidas sulla quale sarà ricamata una scritta celebrativa riportante la data e il luogo della nostra straordinaria vittoria. La T-Shirt, numerata e prodotta in numero limitato, sarà offerta in prelazione al prezzo speciale di 20 euro ai primi 3.000 tifosi che rinnoveranno l’abbonamento e che decideranno di acquistarla. Poiché le T-Shirt saranno disponibili a partire dalla fine del mese di luglio, agli abbonati che decideranno di approfittare di questa speciale promozione sarà consegnato un coupon che darà diritto al ritiro della stessa

Nuova Maglia. La nuova Prima maglia ufficiale realizzata e stilizzata in esclusiva da Adidas per il Pisa al prezzo speciale e super scontato di 35 euro. Anche in questo caso gli abbonati che prenoteranno la maglia avranno un coupon che darà diritto al ritiro non appena le nuove maglie saranno consegnate.