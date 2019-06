Campagna Incendi Boschivi 2019. Il Prefetto Castaldo: “Impegno comune di tutte le componenti”

PISA – Nella mattinata di giovedì 27 giugno si è tenuto in Prefettura un tavolo plenario delle componenti istituzionali ed associative in tema di antincendio boschivo (AIB).

Al tavolo, coordinato dal Vice Prefetto Vicario Dott. Nicola De Stefano, hanno partecipato il Dott. Francesco Grosera per la Regione Toscana, ente titolare di un’importante e prioritaria competenza in materia, che ha illustrato il piano provinciale territoriale AIB per la Provincia di Pisa, nonché le altre componenti che a vario titolo concorrono a realizzare le attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia, in particolare i Vigili del Fuoco del Comando di Pisa e del CTR regionale, il Presidente della Provincia Massimiliano Angori, le Forze dell’Ordine, gli Enti Locali, i rappresentanti dei gestori dei servizi essenziali e le associazioni di volontariato.

Ampia diffusione è stata data alle raccomandazioni e alle linee guida della Presidenza del Consiglio in tema di attività AIB, che invitano a promuovere e migliorare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per rendere più efficiente nel complesso il sistema di risposta.

Si è, quindi, proceduto ad una ricognizione delle attività che dovranno essere condotte in maniera sinergica e tempestiva nel corso delle operazioni di prevenzione e di spegnimento degli incendi. Si è fatto particolare riferimento alle risorse e mezzi, anche aerei, a disposizione, alle procedure di attivazione delle sale operative, al monitoraggio degli idranti presenti in provincia, funzionali ad un tempestivo approvvigionamento idrico; è stato inoltre fatto un bilancio dei recenti incendi, di natura dolosa e colposa, che hanno interessato la provincia, con particolare riferimento a quelli che hanno colpito il Monte Pisano.

Al tavolo è stato rappresentato che – stante il periodo di rischio incendi – dal 1° luglio al 31 agosto è in funzione il centro operativo provinciale antincendi boschivi (COP AIB) per le provincie di Livorno e Pisa, che costituisce il punto di riferimento operativo più immediato per tutte le componenti AIB provinciali.

Sul fronte delle attività di prevenzione non strutturali, è stata sottolineata l’importanza di sensibilizzare i cittadini all’adozione di comportamenti che aiutino a ridurre gli incendi causati dall’azione umana, mentre per quanto riguarda le attività di prevenzione strutturali l’accento è andato sulla gestione, la pulizia e la manutenzione delle aree boschive e di interfaccia, a cura delle amministrazioni competenti.

“L’incontro svolto in Prefettura – ha commentato il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo – ha inteso sottolineare l’importanza dell’attività di prevenzione e di controllo del territorio, assieme alla necessità di un incisiva e strategica azione di coordinamento fra tutte le componenti istituzionali del sistema di intervento. Voglio esprimere il mio più vivo apprezzamento per l’impegno e la grande collaborazione istituzionale di tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti nel rafforzare il quadro degli strumenti di contrasto agli incendi boschivi”.