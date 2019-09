Prima campanella, il Sindaco Michele Conti in visita alle scuole a Pisa

PISA – Nuovo anno scolastico all’avvio con l’apertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il Sindaco Michele Conti, insieme all’assessore alle politiche educative, Sandra Munno, ha approfittato dell’occasione per visitare alcune strutture scolastiche, fare il punto sui lavori svolti durante l’estate e augurare un buon inizio di anno scolastico ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale delle scuole.

Gli amministratori hanno visitato stamani la scuola primaria “Damiano Chiesa”, la primaria “Gereschi”, la materna “Galilei”, la scuola secondaria di primo grado “Vincenzo Galilei” e la scuola secondaria di primo grado “Castagnolo” a San Piero a Grado.

“Nelle nostre scuole crescono e si formano i cittadini di domani – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti -. Ho tenuto personalmente stamani ad essere presente nelle scuole per augurare buon anno scolastico alle insegnanti, a tutto il personale non docente, alle mamme e ai babbi che, come me, con un po’ di emozione, stamattina hanno accompagnato i figli a varcare i cancelli delle scuole cittadine. Ogni anno è sempre una giornata emozionante e importante, un’occasione per visitare le strutture scolastiche, incontrare i docenti e soprattutto i ragazzi, per ricordare loro l’importanza di affrontare seriamente il percorso di studi che hanno davanti, come occasione fondamentale della loro formazione, non solo scolastica ma soprattutto personale e di vita.”

“Ho iniziato la mia visita alle strutture scolastiche a partire dalle scuole di San Piero a Grado – ha spiegato l’assessore Munno – per ribadire la vicinanza e la solidarietà dell’Amministrazione Comunale a questa parte della città che si sta trovando a subire un disagio effettivo, su cui il Sindaco è prontamente intervenuto con sopralluoghi, incontri con i residenti e con un’apposita ordinanza emanata pochi giorni fa. Mi sembrava giusto presenziare oggi per mantenere accesi i riflettori su questa vicenda, in modo che si arrivi prima possibile alla risoluzione. Come assessore alle politiche educative, a tutte le classi e i ragazzi che ho avuto modo di salutare, ho ricordato l’importanza di studiare soltanto per sé stessi e non per compiacere genitori o insegnanti, mettendoci tutta la volontà e la determinazione possibile per arrivare ad ottenere il meglio delle proprie capacità e del proprio impegno.”

L’inizio dell’anno scolastico è stata anche l’occasione per fare un punto della situazione sui lavori di manutenzione svolti durante la pausa estiva agli edifici scolastici di proprietà comunale. “Venerdì – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Raffele Latrofa – ho personalmente effettuato l’ultimo sopralluogo agli edifici scolastici per controllare che i cantieri fossero conclusi, le scuole in ordine e le aree a verde all’esterno fossero sistemate per poter accogliere al meglio i ragazzi al rientro dalle vacanze. In qualche caso ho dovuto far intervenire nuovamente la ditta incaricata per portare a termine la manutenzione del verde. A parte per il caso delle scuole Moretti e della succursale Fibonacci, dove i lavori richiedono tempi più lunghi dovuti a importanti lavori strutturali, nei mesi estivi siamo riusciti a concludere interventi per un totale di 1.546.328 euro, tra manutenzione degli infissi, lavori di restauro e consolidamento delle strutture, adeguamento alla normativa sismica e antincendio, sostituzione di coperture che erano ancora in amianto e piccole manutenzioni, a dimostrazione del nostro impegno per garantire sicurezza e decoro agli spazi scolastici in cui i bambini trascorrono i momenti più importanti della loro crescita e della loro formazione.”