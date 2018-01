Campeggi abusivi. Question time di Nerini

Pisa – Maurizio Nerini, Capogruppo di “Noi adesso Pis@” ha presentato una question time.

L’argomento è quello dei parcheggi della città usati come campeggi abusivi.

Con una indagine fatta personalmente dalle attiviste di Noi Adesso Pis@ dopo numerosissime segnalazioni dei cittadini, siamo venuti a conoscenza di un fenomeno molto particolare che si verifica nei parcheggi in varie parti della città dove decine di camper bivaccano ogni notte facendo letteralmente del campeggio abusivo.

Ricordando l’ordinanza sindacale n°18 del 23 agosto 2017: ”MISURE DI CONTRASTO AL CAMPEGGIO, BIVACCO E ACCAMPAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”

Prendendo atto che in questi giorni, specialmente nel parcheggio di via Paparelli, gli operatori del mercato si sono trovati davanti oltre a quantità sempre maggiori di vestiti sporchi e rifiuti di vario genere, ad una vera emergenza sanitaria con scarichi corporali in grande quantità da rimuovere per adibire decentemente la zona al montaggio delle loro strutture di mercato

Per tutto quanto esposto il sottoscritto Consigliere Comunale Maurizio Nerini

chiede al Sindaco quali siano le iniziative che si vogliono mettere in campo per risolvere il problema nell’immediato e anche strutturalmente.

Capogruppo di Noi Adesso Pis@ Fratelli d’Italia Consigliere Comunale Maurizio Nerini