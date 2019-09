SAN GIULIANO TERME – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 23.30 per un incendio di un camper lungo Via dei Condotti, zona ex mercatino ascianese nel comune di San Giuliano Terme.

Il camper era parcheggiato lungo la strada ed era vuoto al suo interno.

Sul posto anche i Carabinieri di San Giuliano Terme. Tra le cause non si esclude l’azione dolosa.