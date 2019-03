Campi estivi 2019: nasce la collaborazione tra Pisa Ovest e Pisa Beach Soccer

PISA – Partono anche quest’anno i campi estivi 2019 del Pisa Ovest in collaborazione con il Pisa Beach Soccer la societàdi Porta a Mare organizza con istruttori qualificati. Una nuova importante partnership che permetterà ai ragazzi di frequentare un percorso formativo e divertente anche verso altri sport.

I campi solari si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 nelle seguenti date: 10-14 giugno,

17-21 giugno, 24-28 giugno, 1-5 luglio presso i campi di Musigliano, Alberone, Porta a Mare e per due giorni alla settimana al Kokito Beach Soccer del Viale del Tirreno a Tirrenia dove i ragazzi iscritti troveranno istruttori qualificati del Pisa Beach Soccer che li guideranno in questa nuova avventura verso due nuovi sport: beach soccer e beach tennis.

Sabato 16 marzo alle ore 10.30 presso l’Assicurazione Bertolini di Via Abba a Porta a Lucca si svolgerà una conferenza stampa congiunta sull’argomento in cui verranno spiegate nel dettaglio tutte le iniziative dei campi estivi 2019 in collaborazione tra Pisa Ovest e Pisa Beach Soccer.

C’è la possibilità di iscriversi già dal mese di marzo a partire da 150 euro marzo e aprile. A maggio l’iscrizione sarà 170 euro a giugno 190.La quota comprende un doppio kit per le attività e il pranzo. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria in Via Livornese. Cell.366 7118822 o consultare il sito ufficiale della società www.calciopisaovest.it