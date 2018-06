Campi scuola per i ragazzi con diabete

PISA – Anche quest’anno le quattro associazioni che si occupano di diabete giovanile di Tipo 1 dell’Area Nord-Ovest della Toscana – AGD Livorno, AGD Pisa, AGD Lucca e AGIDA Massa –collaborano in sinergia alla realizzazione dei campi scuola per ragazzi con diabete.

Il progetto della U.O.C Pediatria di Livorno, diretta dal Dr. Gadducci, è finanziato dalla Regione Toscana e realizzato in collaborazione con l’AOUP e le associazioni di tutela dei diritti dei bambini e giovani con diabete.

dal 20 al 23 giugno al Villaggio Turistico Residence La Cecinella a Marina di Cecina; coinvolge i ragazzi compresi tra i 14 e i 18 anni, cioè l’età prossima alla transizione-passaggio dalle cure pediatriche a quelle dell’adulto. “Alla scoperta…di me!”, è il primo campo del 2018 che si svolge; coinvolge i ragazzi compresi tra i 14 e i 18 anni, cioè l’età prossima alla transizione-passaggio dalle cure pediatriche a quelle dell’adulto. Un campo scuola fortemente innovativo nel suo genere, per la compresenza di diabetologi pediatri e dell’adulto dove i ragazzi si confronteranno con il team multidisciplinare, formato da diabetologi, psicologi, dietisti e infermieri delle quattro province dell’Area, per conoscere meglio se stessi e facilitare il processo di integrazione non solo legato alla condizione del diabete. Durante le attività con le psicologhe i ragazzi condivideranno il proprio vissuto, per permettere anche di migliorare così l’adesione alla terapia.

Siamo molto soddisfatti afferma la presidente di AGD Pisa, Licia Nicoli, per la capacità e lo sforzo fatto, sia dalle associazioni che dalle diabetologie (pediatriche e dell”adulto) dell’Area Nord Ovest della Toscana, per lavorare insieme e creare una rete di professionisti che possono avvicendarsi in maniera sinergica. Pensiamo di essere riusciti a cogliere, tutti insieme, lo spirito della trasformazione dell’Azienda Sanitaria avviato nel 2016 dalla regione Toscana per poter mantenere la qualità dei servizi e la sostenibilità del sistemo sanitario. Speriamo in futuro di poter fare ancora meglio.