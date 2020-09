Campionato Europeo Under 21. Doppio appuntamento con gli azzurrini all’Arena Garibaldi

PISA – L’Arena Garibaldi avrà l’onore di ospitare due decisive gare consecutive della Nazionale Under 21 nella corsa alla qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo di categoria.

Dopo la sfida con la Repubblica d’Irlanda di martedì 13 ottobre (ore 17.30), il nostro stadio ospiterà anche il match con la Svezia in programma martedì 17 novembre (ore 17.30).

Le due gare sono valide per il Gruppo 1 delle qualificazioni al Campionato Europeo, che vede attualmente l’Italia di Paolo Nicolato al secondo posto in classifica a quota 13 punti e a tre lunghezze dalla capolista Irlanda, ma con una partita in meno.