Canale Navicelli, 220.000 euro per urgente messa in sicurezza

PISA – Dalla Regione al Comune di Pisa un contributo straordinario per consolidare 110 metri di sponda del canale danneggiata da forte erosione.

Un contributo urgente e straordinario di 220.000 è stato assegnato dalla Regione Toscana al Comune di Pisa, cui fa capo la società Navicelli di Pisa srl, per la realizzazione di una nuova palancolatura lungo un tratto di 110 metri del Canale Navicelli, all’altezza dell’azienda Gas and Heat. L’intervento, necessario per consolidare e mettere in sicurezza la sponda, è stato deciso dopo che una nota tecnica del Comune pervenuta alla Regione il 27 novembre scorso ha evidenziato condizioni di forte erosione a seguito delle piogge delle settimane scorse.

“Preso atto della situazione – spiega l’assessore Ceccarelli – la Regione ha immediatamente deciso di intervenire con urgenza, per garantire la sicurezza generale, la stabilità degli edifici edifici situati in quell’area e la navigabilità del canale. Lo stanziamento delle risorse è stato deciso nell’ultima seduta di Giunta e invito il Comune di Pisa e la società Navicelli che è sua inhouse ad intervenire prontamente, per ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza”.