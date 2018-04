Cane dentro una tana liberato dopo 4 ore dai Vvf

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta questo pomeriggio per recuperare un cane bassotto che si è addentrato dentro una tana non riuscendo più ad uscirne.

L’intervento si è verificato nel comune di Vicopisano in via Simoncelli in una zona campestre.

I vigili del fuoco hanno effettuato ricerche strumentali con termo-camera e speciali telecamere da ricerca che non hanno dato alcun esito per cui hanno proseguito l’intervento scavando a mano fino a che il cane non è uscito dalla tana ed è tornato nelle mani della sua padrona.

L’intervento è durato circa quattro ore.