PECCIOLI – Personale dei VVF del distaccamento di Pontedera è intervenuto alle ore 17 circa a Peccioli in Via del Molino per soccorso ad un cane.

Un cane meticcio di nome Genny si è infilato dentro una tubazione interrata per circa tre metri rimanendo incastrato.

Il personale dopo aver individuato il punto dove l’animale era incastrato, ha proceduto a scavare il terreno fino ad arrivare al condotto ed estrarre il cane per riconsegnarlo al legittimo proprietario.