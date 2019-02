Cane salvato dalla PolStrada ritrova il suo padrone

PISA – La Polizia Stradale di Pistoia ha riaffidato Vasco, un bell’esemplare di labrador di un anno e mezzo, al suo proprietario. Il cane è stato trovato due giorni fa sull’A11, in prossimità di Vecchiano da alcuni automobilisti che lo avevano notato sul lato della carreggiata.

Lui era sfuggito al suo padrone, finendo così sull’autostrada, con il rischio di essere travolto. È andata bene per lui, poiché è stato bloccato per tempo e preso in carico da una pattuglia della sottosezione di Montecatini, che poi ha condotto Vasco in Caserma, ove è stato coccolato e rifocillato con cibo e acqua. Lì i poliziotti sono risaliti, con l’aiuto delle guardie zoofile, al proprietario, che lo ha portato a casa.