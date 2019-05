Canottaggio. Al Trofeo “Enzo Matteoni” trionfa la barca verde. Le foto

PISA – Si è disputata sabato 25 Maggio nelle acque dell’Arno a Pisa la quinta edizione del Trofeo “E. Matteoni”, la regata organizzata dalla Società Billi Masi del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa.

La regata, nata in ricordo di Enzo Matteoni, chiude il ciclo di regate organizzate dalle quattro società (oltre alla Billi Masi, la Federico Antoni, la Canottieri San Francesco e la Licio Giacomelli), ha visto il trionfo – per il secondo anno consecutivo – della barca verde.

L’equipaggio della verde ha tagliato il traguardo in leggerissimo vantaggio sulla barca celeste in una gara appassionante; terzo posto per la gialla del San Francesco e quarta la barca rossa di San Martino.

Tutti gli equipaggi sono stati premiati al termine della manifestazione.

Un ringraziamento da parte della Società agli sponsor, McDonald e Soccorso Stradale Antoni e anche ad Armando Varini, Socio della Billi Masi che ha offerto un generoso contributo per lo svolgimento della manifestazione.

La Società è riconosciuta come scuola di canottaggio e organizza corsi per i ragazzi a partire dall’età di 10 anni, passando per tutte le categorie agonistiche fino ad arrivare ai corsi di livello amatoriale (per gli adulti). Inoltre partecipa a regate e manifestazioni storiche remiere e a gare nazionali, regionali, e di rappresentativa, riconosciute dal CONI ed indette dalla FIC/FiCSF.