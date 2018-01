Canottaggio. Il campionato italiano di fondo nelle acque del Canale dei Navicelli

PISA – La disputa della Regata nazionale e del Campionato Italiano di fondo è ormai giunto alla sua 8a edizione ed ogni anno vede tutte le Società di canottaggio italiane ritrovarsi sulle calme acque del Canale dei Navicelli.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà il 27 e 28 gennaio 2018 e come per le passate edizioni la logistica sarà attivata presso i grandi piazzali della Darsena Pisana presso la sede della Navicelli SpA.

L’evento, che ha il patrocinio delle istituzioni, è andato via via crescendo negli anni e ha visto un aumento esponensiale degli iscritti che hanno ormai superato quota 1000, un numero davvero importante per il canottaggio.

Le categorie in gara saranno suddivise in Allievi – Cadetti – Ragazzi – Junior – Under 23 – Senior – Pesi Leggeri e Master sia maschili che femminili e le specialità saranno il doppio, il quattro senza, il quattro di coppia e l’otto.

Il campo di gara è il Canale dei Navicelli nel tratto che va da Camp Darby alla Darsena Pisana, la gara è a cronometro e la lunghezza del percorso è di 6.000 metri.

La manifestazione è supportata da un gran numero di volontari che ormai si sono specializzati nelle attività di logistica e soccorso.

A presenziare la gara ci sarà tutto il Consiglio della Federazione Italiana Canottaggio presieduto da Giuseppe Abbagnale.