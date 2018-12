PISA – In previsione della notte di Capodanno che prevede per le 24 i tradizionali fuochi d’artificio, il Comune di Pisa ha interdetto la navigazione e lo stazionamento in Arno dalle ore 20 di lunedì 31 dicembre fino alle ore 2 di martedì 1 gennaio 2019, nel tratto di fiume compreso dal ponte Solferino al ponte della Fortezza.