Capodanno Pisano, le modifiche al traffico

PISA – Nei giorni di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 marzo, al fine di consentire le celebrazioni del Capodanno Pisano 2020, saranno adottate le seguenti modifiche al traffico.

LUNGARNO FIBONACCI, dal Ponte della Vittoria a Largo Mariani d’Italia: Dalle 08:00 del 23 Marzo alle 13:00 del 25 Marzo, divieto di sosta con rimozione coatta lato Giardino Scotto, eccetto veicoli figuranti;

VIA DI FORTEZZA: Il giorno 23 Marzo dalle 13:00 alle 16:00, divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli figuranti;

LUNGARNO GAMBACORTI, da Piazza XX Settembre al civ. 3: Il giorno 24 Marzo dalle 14:00 alle 24:00, divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli figuranti;

PIAZZA DEI CAVALIERI: Il giorno 24 Marzo dalle 18.00 alle 19:00, istituzione del divieto di transito veicolare. Durante questa fase i veicoli in sosta in Via Consoli del Mare potranno circolare in uscita fino a Via Canto del Nicchio con il senso unico alternato, adottando tutte le cautele del caso;

VIA S. FREDIANO: Il giorno 24 Marzo dalle 18.00 alle 19:00 istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli dei residenti con accesso alle proprietà laterali;

Durante la chiusura di Piazza dei Cavalieri, apposizione di barriera con segnale di obbligo a destra e divieto di transito, all’altezza dell’intersezione tra la Via S. Frediano e la Via Tavoleria;

Ponte di Mezzo sarà chiuso al traffico veicolare, limitato al passaggio dei figuranti, domenica 24 marzo dalle 15.30 alle 20 e lunedì 25 di marzo in occasione dell’alzabandiera nel periodo 9.45 – 13.30 (comprese le fasi in attraversamento con Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi).

Domenica 24 marzo sul viale della Piagge si terrà il mercato straordinario, queste le modifiche al traffico dalle ore 7 al termine del mercato e successiva pulizia, comunque non oltre le ore 21:

VIALE DELLE PIAGGE, tratto dalla discesa che porta alla Piazza S. Michele degli Scalzi ai VV.F. (uscita secondaria loro mezzi lasciandola libera): Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, ad eccezione dei veicoli per il montaggio e smontaggio delle strutture del mercato;

VIA RAINALDO, tratto da Via Agnelli a Viale delle Piagge; Istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità e adottando tutte le cautele del caso;

VIA MASACCIO, tratto da Via P.P. Felice a Viale delle Piagge: Istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto residenti in quel tratto che potranno accedere a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità e adottando tutte le cautele del caso.

Infine Domenica 24 marzo a Marina di Pisa per lo svolgimento della gara ciclistica amatoriale “I Crono Day”, saranno adottate le seguenti modifiche al traffico dalle ore 7 alle ore 14:

VIA PADRE AGOSTINO DA MONTEFELTRO, PIAZZA SARDEGNA lato mare, PIAZZA GORGONA lato mare E VIA REPUBBLICA PISANA: Istituzione del divieto di transito veicolare, sospensione della pista ciclabile e divieto di sosta con rimozione coatta; istituzione del senso unico alternato a vista su tutte le strade perpendicolari al lungomare interessato dalla gara ciclistica, con precedenza secondo il senso di marcia normalmente istituito.

Percorso: Partenza da Piazza Sardegna, Lungomare di Marina di Pisa – Via Maiorca – Via Barbolani – Via C. Darwin – L.no G. D’Annunzio fino alla rotatoria “la rampa” e ritorno con arrivo sul Lungomare di Marina di Pisa all’altezza di Piazza Sardegna.

Chiusura al traffico veicolare nelle seguenti strade, limitata al tempo strettamente necessario al passaggio della gara: Piazza delle Baleari , Via Maiorca, Via Barbolani, Via C. Darwin, L.no D’Annunzio fino alla rotatoria “ la rampa”.